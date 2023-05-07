"Як у справжнього професіонала, моя рутина завжди була строго зосереджена навколо клубної діяльності, тренажерної зали та сім'ї, з невеликим або нульовим часом та простором для зовнішнього спілкування, не кажучи вже про те, щоб мати таємні позашлюбні зв'язки протягом тривалого часу, які могли б призвести до появи трьох дітей.

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Це неможливо, враховуючи ще й усю увагу з боку засобів масової інформації до мене як одного із найважливіших гравців тоді в Україні, а потім і в інших країнах, де я також грав. Ці шантажисти завжди з'являються у ЗМІ й відправляють одну і ту ж саму петицію до моїх клубів щоразу, коли я підписую новий контракт. Це своєрідний засіб тиску на мене, щоб я зв'язався з ними для врегулювання ситуації та виплати викупу.

Небагато людей, які дійсно близькі до мене, можуть сказати, що я сімейна людина, яка любить свою дружину та дітей. Будь ласка, повірте мені, це все шантаж", – наводить слова Ідейє Sports247.ng.

Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи. З 2016 року триває історія щодо нігерійця та українською дівчини Яни, яка нібито народила від екс-нападника киян двох дітей.

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