Хендерсон официально стал игроком Аякса, однако дебютировать в Эредивизи удастся не раньше февраля, сообщает Goal.

Хендерсон официально перешел в Аякс – экс-капитан Ливерпуля сбежал из Саудовской Аравии, не получив ни одной зарплаты

Причиной стало то, что Джордан должен получить разрешение на работу, чтобы иметь возможность играть в составе Аякса. Дело в том, что Великобритания вышла из состава Европейского Союза, а затем Хендерсон считается легионером. Отмечается, что на это уйдет несколько недель, но проблем с получением разрешения не должно возникнуть.

Напомним, летом бывший капитан Ливерпуля перебрался в Аль-Иттифак к Стивену Джеррарду. Однако, проведя в Саудовской Аравии всего полгода, хавбек сборной Англии решил расторгнуть контракт. Ради этого 33-летний Хендерсон даже согласился не получить никакой зарплаты за период, проведенный на Ближнем Востоке.

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