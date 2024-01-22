Хендерсон офіційно став гравцем Аякса, проте дебютувати в Ередивізі вдасться не раніше лютого, повідомляє Goal.

Хендерсон офіційно перейшов в Аякс – екс-капітан Ліверпуля втік з Саудівської Аравії, де не отримав жодної зарплати

Причиною стало те, що Джордан має отримати дозвіл на роботу, аби мати змогу грати у складі Аякса. Річ у тім, що Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу, а відтак Хендерсон вважається легіонером. Зазначається, що на це піде кілька тижнів, але проблем з отриманням дозволу не має виникнути.

Нагадаємо, влітку колишній капітан Ліверпуля перебрався в Аль-Іттіфак до Стівена Джеррарда. Однак, провівши у Саудівській Аравії лише півроку, хавбек збірної Англії вирішив розірвати контракт. Заради цього 33-річний Хендерсон навіть погодився не отримати жодної зарплати за період, проведений на Близькому Сході.

Арсенал ефектно розтрощив Крістал Пелас – Зінченко видав розкішний матч, нова суперзброя Артети і травма ключової зірки