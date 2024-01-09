Экс-капитан Ливерпуля активно готовит побег из Саудовской Аравии – три топ-клуба уже получили предложения
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак, чтобы снова выступать в Европе.
Бывший лидер Ливерпуля – один из разочарованных чемпионатом Саудовской Аравии. Более того, Хендерсон постепенно переходит к решительным действиям. Его не способна удержать даже перспектива играть под руководством Стивена Джеррарда.
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По информации talkSPORT, 33-летний англичанин серьезно боится потерять место в национальной команде на Евро-2024, поэтому уже ищет себе клуб в Европе. Источник утверждает, что Хендерсон готов играть за большинство клубов из АПЛ. Кроме того, его услуги уже предложили Ювентусу, Баварии и Байеру.
В то же время Аль-Иттифак не хочет продавать одну из своих звезд. Более реальный вариант с арендным соглашением в январе, но тогда проблемой может стать высокая зарплата Хендерсона, которую в Европе никто покрыть не сможет.
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