Бывший лидер Ливерпуля – один из разочарованных чемпионатом Саудовской Аравии. Более того, Хендерсон постепенно переходит к решительным действиям. Его не способна удержать даже перспектива играть под руководством Стивена Джеррарда.

Не только Фирмино: бывшие звезды Реала и Ливерпуля сожалеют о переезде в Саудовскую Аравию

По информации talkSPORT, 33-летний англичанин серьезно боится потерять место в национальной команде на Евро-2024, поэтому уже ищет себе клуб в Европе. Источник утверждает, что Хендерсон готов играть за большинство клубов из АПЛ. Кроме того, его услуги уже предложили Ювентусу, Баварии и Байеру.

В то же время Аль-Иттифак не хочет продавать одну из своих звезд. Более реальный вариант с арендным соглашением в январе, но тогда проблемой может стать высокая зарплата Хендерсона, которую в Европе никто покрыть не сможет.

Шевченко в УАФ, Олимпиада Ротаня, Евро для сборной Украины, трансферы Довбика и Судакова – чего ждем с 2024 года