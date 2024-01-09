Три звёздных игрока жалеют о своём решении покинуть АПЛ и Ла Лигу ради выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

Обещанные астрономические зарплаты и экзотическая смена обстановки привлекли в Саудовскую профессиональную лигу несколько звезд европейского футбола. Однако через шесть месяцев после их прибытия некоторые из них, похоже, разочаровались в своём решении.

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Как информирует портал Fichajes, экс-капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон подумывает о возвращении в Англию, несмотря на возможность получить налоговый штраф в размере примерно 8 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. Трудности с адаптацией к экстремальному климату, низкая посещаемость матчей и сложное положение его Аль-Эттифака являются основными причинами недовольства полузащитника.

Еще один футболист, оказавшийся в такой же ситуации, – Роберто Фирмино, который покинул Ливерпуль, чтобы присоединиться к Аль-Ахли до 2026 года. Сообщается, что смерть его отца в ноябре повлияла на адаптацию бразильца в Джидде с негативной стороны.

Недоволен своим положением в Аль-Иттихаде и форвард Карим Бензема. В последнее время он получил большую порцию критики за свои выступления и в разгар сезона уехал в Мадрид, оставив свою команду без главной ударной силы.

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