Колишній лідер Ліверпуля – один із тих, хто розчарований чемпіонатом Саудівської Аравії. Ба більше, Хендерсон поступово переходить до рішучих дій. Його не здатна втримати навіть перспектива грати під керівництвом Стівена Джеррарда.

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За інформацією talkSPORT, 33-річний англієць серйозно боїться втратити місце в національній команді на Євро-2024, тому вже шукає собі клуб у Європі. Джерело стверджує, що Хендерсон готовий грати за більшість клубів з АПЛ. Окрім того, його послуги вже запропонували Ювентусу, Баварії та Байєру.

Водночас Аль-Іттіфак не хоче продавати одну зі своїх зірок. Більше реальний варіант з орендною угодою в січні, але тоді проблемою може стати висока зарплата Хендерсона, які в Європі ніхто покрити не зможе.

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