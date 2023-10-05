В 2019 году 44-летнему тренеру Честерфилда Кирону Дайеру диагностировали первичный склерозирующий холангит – хроническое заболевание печени, не поддающееся лечению. С тех пор он знал, что ему потребуется трансплантация.

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Три месяца назад Дайер был помещён в больницу Адденбрука в Кембридже, а две недели назад Кирон получил известие, которое изменило его жизнь – для него нашёлся донор для пересадки новой печени. Как информирует официальный сайт Честерфилда, операция прошла успешно, и в четверг, 5 октября, Дайер был выписан из больницы.

"Я знаю, что печень, которую мне подарили, досталась мне от человека моего возраста, и это очень трогательно. Именно щедрость и доброта других дает шанс тем, кто находится в моем положении, и я постараюсь извлечь из этого максимальную пользу. Как ни странно, в это время футбол стал для меня еще более важным. За последние три месяца я посмотрел больше игр, лежа на больничной койке, чем за любой другой период своей жизни. Со временем я с нетерпением жду возможности вернуться к тренерской работе", – отметил Дайер.

В период с 1999 по 2007 год Дайер провёл за сборную Англии 33 матча. Он играл на позиции атакующего полузащитника за Ипсвич, Ньюкасл, Вест Хэм, КПР и Мидлсбро.