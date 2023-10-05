У 2019 році 44-річному тренеру Честерфілда Кірону Дайєру діагностували первинний склерозуючий холангіт – хронічне захворювання печінки, що не піддається лікуванню. Відтоді він знав, що йому знадобиться трансплантація.

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Три місяці тому Дайєр був поміщений у лікарню Адденбрука в Кембриджі, а два тижні тому Кірон отримав звістку, яка змінила його життя – для нього знайшовся донор для пересадки нової печінки. Як інформує офіційний сайт Честерфілда, операція пройшла успішно, і в четвер, 5 жовтня, Дайєр був виписаний з лікарні.

"Я знаю, що печінка, яку мені подарували, дісталася мені від людини мого віку, і це дуже зворушливо. Саме щедрість і доброта інших дає шанс тим, хто перебуває в моєму становищі, і я постараюся отримати з цього максимальну користь. Як не дивно, в цей час футбол став для мене ще більш важливим. За останні три місяці я подивився більше ігор, лежачи на лікарняному ліжку, ніж за будь-який інший період свого життя. Згодом я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до тренерської роботи", – зазначив Дайєр.

У період з 1999 по 2007 рік Дайєр провів за збірну Англії 33 матчі. Він грав на позиції атакувального півзахисника за Іпсвіч, Ньюкасл, Вест Хем, КПР і Мідлсбро.