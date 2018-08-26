Экс-игрока сборной Англии Гаскойна обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн попал в неприятную историю и может сесть за решетку.

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был задержан и допрошен по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает The Sun.

Гаскойн завязал с алкоголем – его теперь не узнать

По информации издания, женщина, которая написала заявление в полицию, утверждает, что Гаскойн совершил действия сескуального характера в отношении ее, произошло это в поезде, следовавшем в город Йорк.

По данному факту полиция проводит проверку и начала расследование.

К слову, 51-летний Гаскойн длительное время лечился от алкоголизма, однако так и не смог полностью избавиться от этой вредной привычки.

В 2002 году Пол попал в зал славы англиийського футболу. Гаскойн выступал в составе Ньюкасла, Лацио, Мидлсбро, Тоттенхэма и Рейнджерс. Кроме этого, на его счету 10 голов в 57 матчах за сборную Англии.

Экс-игрок сборной Чехии Ржепка проведет полгода за решеткой из-за рекламы секс-услуг бывшей жены