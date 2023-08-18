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Экс-игрок сборной Чехии Ржепка проведет полгода за решеткой из-за рекламы секс-услуг бывшей жены

20:47 87 Читати українською
Экс-игрок сборной Чехии Ржепка проведет полгода за решеткой из-за рекламы секс-услуг бывшей жены
Томаш Ржепка / Aktualne.cz

Бывший защитник пражской Спарты, Фиорентины, Вест Хэма и сборной Чехии Томаш Ржепка приговорен к шести месяцам заключения из-за порномести экс-возлюбленной.

44-летний бывший футболист рекламировал в сети секс-услуги от имени своей бывшей жены Владки Ербовой, сообщает talkSPORT.

Легендарный экс-партнер Реброва Ржепка планирует жениться на сексуальной ведущей, благодаря которой не совершил самоубийство

Ржепка вместе со своей новой пассией Екатериной Кристеловой опубликовали в интернете три объявления об эскорт-услугах, якобы предоставляемых Ербовой. Чех пошел на этот шаг из-за обиды на экс-супругу, которая запрещала ему видеться с сыном.

За такие выходки Ржепка получил 6 месяцев тюрьмы, а Кристелова – штраф в размере 50 тысяч чешских крон. В ходе судебного заседания известный тафгай признал свою вину и даже извинился. Избежать реального тюремного срока Томаш Ржепка попытается подав апелляцию.

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