Экс-игрок сборной Чехии Ржепка проведет полгода за решеткой из-за рекламы секс-услуг бывшей жены

Бывший защитник пражской Спарты, Фиорентины, Вест Хэма и сборной Чехии Томаш Ржепка приговорен к шести месяцам заключения из-за порномести экс-возлюбленной.

44-летний бывший футболист рекламировал в сети секс-услуги от имени своей бывшей жены Владки Ербовой, сообщает talkSPORT.

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Ржепка вместе со своей новой пассией Екатериной Кристеловой опубликовали в интернете три объявления об эскорт-услугах, якобы предоставляемых Ербовой. Чех пошел на этот шаг из-за обиды на экс-супругу, которая запрещала ему видеться с сыном.

За такие выходки Ржепка получил 6 месяцев тюрьмы, а Кристелова – штраф в размере 50 тысяч чешских крон. В ходе судебного заседания известный тафгай признал свою вину и даже извинился. Избежать реального тюремного срока Томаш Ржепка попытается подав апелляцию.