Екс-гравця збірної Англії Гаскойна звинуватили в сексуальних домаганнях

Колишній футболіст збірної Англії Пол Гаскойн потрапив у неприємну історію та може сісти за ґрати.

Колишній футболіст збірної Англії Пол Гаскойн був затриманий та допитаний через звинувачення в сексуальних домаганнях, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, жінка, яка написала заяву у поліцію, стверджує, що Гаскойн вчинив дії сескуального характеру стосовно її, в поїзді, який прямував у місто Йорк.

За цим фактом поліція проводить перевірку та розпочала рослідування.

До слова, 51-річний Гаскойн тривалий час лікувався від алкоголізму, проте так і не зміг повністю позбавитись від цієї шкідливої звички.

У 2002 році Пол потрапив до залу слави англіїйського футболу. Гаскойн виступав у складі Ньюкасла, Лаціо, Мідлсбро, Тоттенхема та Рейнджерс. Окрім цього, на його рахунку 10 голів в 57 матчах за збірну Англії.

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