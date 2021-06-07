"Со стартовым составом на первый матч финальной части чемпионата Европы с Нидерландами наш тренерский штаб, на мой взгляд, уже определился. В противостоянии с Кипром Андрей Шевченко разве что постарается получить исчерпывающую информацию о состоянии тех футболистов, которые не были задействованы по ряду причин в последних спаррингах, но должны сыграть с нидерландцами.

Украина – Кипр: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко – о состоянии игроков, экспериментах и подготовке к Евро

Имею в виду, в первую очередь, Александра Зинченко, без которого сейчас сложно себе представить сборную Украины. Хотя есть один важный нюанс, который завтра нужно обязательно учитывать: киприоты играют в другом стиле, чем те же нидерландцы с их четким контролем мяча. Захочет ли Андрей Шевченко раскрывать все "козыри"? Хотя сейчас, учитывая современные технологии, уже сложно удивить какими-то домашними заготовками.

Тем не менее, в последних контрольных матчах команды участницы финальной части чемпионата Европы стараются не демонстрировать весь свой потенциал. Главное – побеждать на официальном уровне", – рассказал Кардаш в комментарии meta-ratings.

Напомним, Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами, который состоится в Амстердаме. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C