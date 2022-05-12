Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко остался поражен игрой Михаила Мудрика в дебютном поединке за национальную команду.

"Мудрик – шикарный. С Шотландией должен играть в основе", – коротко резюмировал Левченко в своем твиттере после завершения игры с Боруссией М.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Этот поединок стал первым для Михаила в составе сборной Украины. Вингер уже на 9 минуте отличился забитым голом.

Поединок с Шотландией, от которого зависит судьба возможного участия в ЧМ-2022, состоится 1 июня. Победитель встречи сразится с Уэльсом за путевку на Мундиаль.

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