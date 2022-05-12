Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко залишився вражений грою Михайла Мудрика у дебютному поєдинку за національну команду.

"Мудрик – шикарний. З Шотландією має грати в основі", – коротко резюмував Левченко у своєму твіттері після завершення гри з Борусією М.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Додамо, що цей поєдинок став першим для Михайла у складі збірної України. Вінгер вже на 9 хвилині відзначився забитим голом.

Поєдинок із Шотландією, від якого залежить доля можливої участі на ЧС-2022, відбудеться 1 червня. Переможець зустрічі побореться з Уельсом за путівку на Мундіаль.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися