"У нас есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым. Каждому вратарю хотелось бы услышать, что он первый номер. Это придает уверенности, но говорить сейчас, что у нас есть первый номер – это расслабить вратаря, полностью нивелировать все усилия, которые потратили другие вратари на сборах, матчах и подготовке.

Реал сделал первый шаг к продлению контракта с Луниным

Нет 100% первого номера. Есть ребята, которые между собой конкурируют. И это правильно, я не могу кого-то выделить. Я понимаю их чувства", – поделился Худжамов на YouTube-канале ВЗбірна.

Напомним, сейчас первым номером в сборной Украины считается Анатолий Трубин. Лунин, несмотря на завоевание звания основного в Реале, так и не смог выиграть конкуренцию в национальной команде.

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