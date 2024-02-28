"У нас є Лунін, Трубін, Бущан та Різник. Я б не сказав, що вибір буде простим. Кожному воротарю хотілося б почути, що він перший номер. Це додає впевненості, але говорити зараз, що у нас є перший номер – це розслабити воротаря, повністю нівелювати усі зусилля, які витратили інші воротарі на зборах, матчах і підготовці.

Реал зробив перший крок до продовження контракту з Луніним

Нема 100% першого номера. Є хлопці, які між собою конкурують. І це правильно, я не можу когось виділити. Я розумію їх почуття", – поділився Худжамов на YouTube-каналі ВЗбірна.

Нагадаємо, наразі першим номером у збірній України вважається Анатолій Трубін. Лунін, попри завоювання звання основного в Реалі, так і не зміг виграти конкуренцію в національній команді.

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