"Раньше все считали, что в спаренных матчах наша сборная лучше проводит первый. Во Вроцлаве она доказала, что это не так. Хотя матч у Зеницы с боснийцами запомнится тем, что даже при не убедительной игре подопечные Сергея Реброва сумели склонить чаши весов на свою сторону. Это также надо уметь. С исландцами было меньше проблем.

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Во-вторых, преобладало мнение, что стоит украинцам пропустить первыми, как с надеждами о победном итоге можно распрощаться. Во время текущей международной паузы было не так. Чем объяснить такие метаморфозы? Тем, что наши ребята стали более уверенными в своих силах. Видимо, сказывается то, что многие из них выступают в серьезных европейских клубах.

Поэтому, даже проигрывая на протяжении поединка, наши не паниковали, а пытались найти уязвимые места в оборонительных редутах визави. Возможно, на них положительно влияла невозмутимость рулевого Сергея Реброва, который редко демонстрировал свою эмоциональность. И благодаря сплоченности в трудные моменты, они добавляли, заставляя соперника отступать.

Чувствовалась режиссерская рука Реброва в мартовских матчах? Конечно. В Зенице ситуация на поле кардинально изменилась после проведенных замен в середине второго тайма, а во Вроцлаве наши добавили в агрессии сразу после перерыва, к чему соперник оказался не готов", – поделился Шелаев в комментарии Sport.ua.

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