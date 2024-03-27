"Раніше всі вважали, що в спарених матчах наша збірна краще проводить перший. У Вроцлаві вона довела, що це не так. Хоча матч у Зениці з боснійцами запам'ятається тим, що навіть за не переконливої гри підопічні Сергія Реброва зуміли схилити шальки терезів на свій бік. Це також треба вміти. З ісландцями було менше проблем.

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По-друге, переважала думка, що варто українцям пропустити першими, як з надіями про переможний підсумок можна розпрощатися. Під час поточної міжнародної паузи було не так. Чим пояснити такі метаморфози? Тим, що наші хлопці стали більш упевненими в своїх силах. Мабуть, дається взнаки те, що багато з них виступає в серйозних європейських клубах.

Тому, навіть програючи по ходу поєдинку, наші не панікували, а намагалися знайти вразливі місця в оборонних редутах візаві. Можливо, на них позитивно впливала незворушність керманича Сергія Реброва, який рідко демонстрував свою емоційність. І завдяки згуртованості в скрутні моменти, вони додавали, змушуючи суперника відступати.

Відчувалась режисерська рука Реброва у березневих матчах? Звичайно. В Зениці ситуація на полі кардинально змінилася після проведених замін в середині другого тайму, а у Вроцлаві наші додали в агресії відразу після перерви, до чого суперник виявився не готовий", – поділився Шелаєв у коментарі Sport.ua.

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