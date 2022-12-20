"Будем откровенны: сборная Франции полностью провалила первую половину матча. Естественно, заслуга в этом футболистов сборной Аргентины. Они вели всю игру, забив два гола. Видя это, наставник сборной Франции Дидье Дешам заменил на 41-й минуте Дембеле и Жиру, которые не лучше провели этот поединок. Да и во втором тайме аргентинцы контролировали ход матча.

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Все решил один игрок – Килиан Мбаппе. Именно он вытащил матч для сборной Франции. Понятно, что со счетом 2:2 игроки сборной Аргентины испугались. Титул, который был практически у них, ускользал. Все мы помним, что в четвертьфинале схожим образом Аргентина 2:0 с Нидерландами завершила 2:2 в основное время.

Но у подопечных Скалони играет лучший вратарь на этом первенстве – Эмилиано Мартинес. Сначала он на 124-й минуте совершил сейв, возможно, всей своей жизни, отбив удар Коло Муани, вышедшего один на один с вратарем. Ну а потом снова показал свой класс в серии одиннадцатиметровых ударов. Мартинесу 30 лет, и мне кажется, что летом он уйдет из Астон Виллы в более сильный клуб", – отметил Шершун в интервью Sportarena.

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