"Будемо відвертими: збірна Франції повністю провалила першу половину матчу. Звісно, заслуга у цьому футболістів збірної Аргентини. Вони вели всю гру, забивши два голи. Бачачи це, наставник збірної Франції Дідьє Дешам замінив на 41-й хвилині Дембеле та Жиру, які не найкраще провели цей поєдинок. Та й у другому таймі аргентинці контролювали перебіг матчу.

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Все вирішив один гравець – Кіліан Мбаппе. Саме він витяг матч для збірної Франції. Зрозуміло, що з рахунком 2:2 гравці збірної Аргентини злякалися. Титул, який був практично у них, вислизав. Усі ми пам’ятаємо, що у чвертьфіналі подібним чином Аргентина 2:0 з Нідерландами завершила 2:2 в основний час.

Але у підопічних Скалоні грає найкращий воротар на цій першості – Еміліано Мартінес. Спочатку він на 124-й хвилині зробив сейв, можливо, всього свого життя, відбивши удар Коло Муані, який вийшов віч-на-віч з воротарем. Ну а потім знову показав свій клас у серії одинадцятиметрових ударів. Мартінесу 30 років, і мені здається, що влітку він піде з Астон Вілли до сильнішого клубу", – зазначив Шершун в інтерв'ю Sportarena.

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