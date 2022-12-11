Промеса обвиняют в покушении на жизнь кузена, а также в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации, сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf.

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Адвокат племянника Квинси Промеса, Егуди Мошкович, объяснил, почему футболист задумался об этом. "Это правда, что Россия не выдает никаких граждан. Так что в этом смысле это разумный шаг с его стороны. Но это не значит, что дело против него не продолжат в Нидерландах. Его просто привлекут к ответственности и, я думаю, все равно осудят.

В последнем случае он никогда не сможет покинуть Россию, потому что если он ступит на другую землю, его арестуют по запросу Нидерландов и все равно экстрадируют в эту страну".

Ранее 30-летний Промес выступал за Аякс, Твенте и Севилью. Вернулся в Спартак зимой 2021-го. В составе сборной Нидерландов вингер сыграл 50 матчей, забил 7 голов.

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