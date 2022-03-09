Квинси Промес может сесть за решетку на 4 года. Все из-за резни, которая произошла еще в июле 2020 года. Тогда во время вечеринки футболист нанес ножевые ранения в колено своему двоюродному брату. Игрок провел несколько дней в тюрьме, после чего был отпущен.

Теперь в Нидерландах была опубликована расшифровка телефонных разговоров Промеса с родными – отцом, мамой и тетей. Игрок признался, что хотел убить своего родственника, сообщает NOS.

"Я все равно убью его, рано или поздно. Ему повезло, что у меня больше нет огнестрельного оружия", – отрывок из разговора, опубликованный правоохранителями. Кузен футболиста раньше ограбил его тетю – похоже, это и послужило мотивом такого поступка Квинси. Однако это не растрогало следователей, продолжающих расследование дела. Несмотря на побег в Россию, футболисту все равно грозит тюремное заключение.

Ранее 30-летний Промес выступал за Аякс, Твенте и Севилью. Вернулся в Спартак зимой 2021-го. В составе сборной Нидерландов вингер сыграл 50 матчей, забил 7 голов.

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