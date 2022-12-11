Екс-гравець збірної Нідерландів хоче отримати громадянство Росії, аби уникнути в'язниці
Вінгер московського Спартака та колишній гравець збірної Нідерландів Квінсі Промес готовий взяти громадянство країни-окупанта.
Промеса звинувачують у замаху на життя кузена, а також у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей та участі у злочинній організації, повідомляє Voetbalprimeur з посиланням на De Telegraaf.
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Адвокат племінника Квінсі Промеса, Єгуді Мошковіч, пояснив, чому футболіст задумався про це. "Це правда, що Росія не видає жодних громадян. Тож у цьому сенсі це розумний крок з його боку. Але це не означає, що справу проти нього не продовжать у Нідерландах. Його просто притягнуть до відповідальності та, я думаю, все одно засудять.
В останньому випадку він ніколи не зможе покинути Росію. Бо якщо він ступить на іншу землю, його заарештують за запитом Нідерландів і все одно екстрадують до цієї країни".
Раніше 30-річний Промес виступав за Аякс, Твенте і Севілью. Повернувся у Спартак взимку 2021-го. У складі збірної Нідерландів вінгер зіграв 50 матчів, забив 7 голів.
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