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Екс-гравець збірної Чехії Ржепка проведе півроку за ґратами через рекламу секс-послуг колишньої дружини

20:47 50 Читать на русском
Екс-гравець збірної Чехії Ржепка проведе півроку за ґратами через рекламу секс-послуг колишньої дружини
Томаш Ржепка / Aktualne.cz

Колишній оборонець празької Спарти, Фіорентини, Вест Хема та збірної Чехії Томаш Ржепка засуджений до шести місяців ув'язнення через порнопомсту екс-коханій.

44-річний колишній футболіст рекламував у мережі секс-послуги від імені своєї колишньої дружини Владки Єрбової, повідомляє talkSPORT.

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Ржепка разом зі своєю новою пасією Катеріною Крістеловою опублікували в інтернеті три оголошення про ескорт-послуги, які нібито надає Єрбова. Чех пішов на цей крок через образу на екс-дружину, яка забороняла йому бачитися із сином.

За такі витівки Ржепка отримав 6 місяців в'язниці, а Крістелова – штраф у розмірі 50 тисяч чеських крон. У ході судового засідання відомий тафгай визнав свою провину та навіть вибачився. Уникнути реального тюремного терміну Томаш Ржепка спробує, подавши апеляцію.

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