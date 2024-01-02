Полузащитник молодежной сборной Анголы скончался в Луанде – столице страны. Это произошло во время игры с друзьями в спорткомплексе IMNE Marista, сообщает Marca.

Легенда Валенсии скончался после тяжелой болезни

Педро Банга находился в отпуске в родной стране. Он играл с друзьями, а затем внезапно потерял сознание. Хотя ему быстро оказали помощь и доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось. В прошлом сезоне Банга выступал за португальский клуб Маритиму, за который провел 15 матчей.

Полузащитник также играл за сборную Анголы в возрасте до 17 лет. Банга участвовал в Кубке Африки, а также выступал на молодежном чемпионата мира 2019 года.

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