Півзахисник молодіжної збірної Анголи помер у Луанді – столиці країни. Це сталося під час гри з друзями в спорткомплексі IMNE Marista, повідомляє Marca.

Легенда Валенсії помер після важкої хвороби

Педро Банга перебував у відпустці в рідній країні. Він грав з друзями, а потім раптово знепритомнів. Хоча йому швидко надали допомогу і доставили в лікарню, врятувати його життя не вдалося. В минулому сезоні Банга виступав за португальський клуб Марітіму, за який провів 15 матчів.

Півзахисник також грав за збірну Анголи у віці до 17 років. Банга брав участь у Кубку Африки, а також виступав на молодіжному чемпіонату світу 2019 року.

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