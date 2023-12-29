Поединок за суперкубок Турции между Фенербахче и Галатасараем в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, может не состояться в запланированное время.

Поединок за Суперкубок Турции между Галатасараем и Фенербахче должен стартовать в 19:45 по киевскому времени, но может так и не начаться, сообщает FootColic.

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Все из-за запрета местных властей (игра должна состояться в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде) на размещение баннеров с изображением первого президента Турции – Мустафы Кемаля Ататюрка. Отмечается, что Галатасарай уже покинул стадион и вернулся в отель.

К слову, оба клуба возглавляют турнирную таблицу чемпионата Турции – и Фенербахче, и Галатасарай имеют по 44 очка после 17 туров.

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