Бешикташ у своєму твіттері повідомив про розрив контракту з Еріком Байлі за згодою обох сторін.

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У цьому сезоні івуарієць потрапив у серйозну суперечку з Жедсоном Фернандешем прямо на футбольному полі – наставник команди пізніше підтвердив, що замінив захисника саме через його неналежну поведінку.

Додамо, що у поточному сезоні Байлі провів 8 матчів за Бешикташ, в яких не відзначався результативними діями. За свою кар'єру Ерік встиг пограти за Еспаньйол, Вільяреал, Манчестер Юнайтед та Марсель.

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Kulübümüzden Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/XHtbamKYsN — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023