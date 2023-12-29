Екс-гравець Манчестер Юнайтед залишився без клубу – він мав конфлікт з партнером по команді
Захисник Ерік Байлі офіційно покинув Бешикташ.
Бешикташ у своєму твіттері повідомив про розрив контракту з Еріком Байлі за згодою обох сторін.
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У цьому сезоні івуарієць потрапив у серйозну суперечку з Жедсоном Фернандешем прямо на футбольному полі – наставник команди пізніше підтвердив, що замінив захисника саме через його неналежну поведінку.
Додамо, що у поточному сезоні Байлі провів 8 матчів за Бешикташ, в яких не відзначався результативними діями. За свою кар'єру Ерік встиг пограти за Еспаньйол, Вільяреал, Манчестер Юнайтед та Марсель.
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