"Звали ли Алиев с Милевским молодежь "тусить"? Нет, они просто бывало играли за вторую команду. Не могу сказать, что пихали. Подсказывали, Саша Алиев жестче, Артем Милевский спокойнее. Хорошие ребята, о них ни дурного слова не скажу.

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Была одна история с Милевским. Мы были в дубле и его спускали к нам тренироваться. Как-то он подходит ко мне, спрашивает: "Что ты, малой, сегодня делаешь вечером?" Говорю, что иду в гости. Он отвечает: "Ну давай, чтобы не закончил, как я". Так намекал на свой образ жизни, сам себя подкалывал", – поделился Чумак в интервью meta-ratings.

Напомним, Евгений является воспитанником киевского Динамо, за которое выступал до сентября 2016 года. За первую команду "бело-синих" хавбек провел всего 7 матчей, в которых сумел отличиться одним голом.

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