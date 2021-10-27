"Чи кликали Алієв з Мілевським молодь "тусити"? Ні, вони просто, бувало, грали за другу команду. Не можу сказати, що пхали. Підказували, Сашко Алієв більш жорстко, Артем Мілевський спокійніше. Хороші хлопці, про них жодного поганого слова не скажу.

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Була одна історія з Мілевським. Ми були в дублі, і його спускали до нас тренуватися. Якось він підходить до мене, питає: "Що ти, малий, сьогодні робиш увечері?". Кажу, що йду в гості. Він відповідає: "Ну давай, щоб не закінчив, як я". Так натякав на свій спосіб життя, сам себе підколював", – поділився Чумак в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Євген є вихованцем київського Динамо, за яке виступав до вересня 2016 року. За першу команду "біло-синіх" хавбек провів лише 7 матчів, у яких зумів відзначитись одним голом.

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