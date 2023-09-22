Футбольный агент Александр Яковенко, который в свое время поиграл за Динамо, оценил перспективы Сергея Сидорчука в Бельгии.

"В основном в Бельгию едут молодые и неопытные игроки, которые делают первые шаги на высоком уровне. Тем не менее, я считаю чемпионат Бельгии развивающимся. Каждый год он открывает миру футбола много новых талантов.

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Сергей – игрок, который увидел в футболе все. Лично я не вижу никаких проблем ему чтобы классно проявить себя в Бельгии. Сидорчук не один сезон может играть на том уровне. Даже Мбокани в свои 34 года становился лучшим бомбардиром в сезоне 2019/20", – поделился Яковенко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Сидорчук в сентябре этого года покинул Динамо и стал игроком бельгийского Вестерло, за который уже успел дебютировать.

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