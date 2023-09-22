Футбольний агент Олександр Яковенко, який свого часу пограв за Динамо, оцінив перспективи Сергія Сидорчука в Бельгії.

"В основному до Бельгії їдуть молоді та недосвідчені гравці, які роблять перші кроки на високому рівні. Тим не менш, я вважаю чемпіонат Бельгії таким, що розвивається. Щороку він відкриває світу футболу багато нових талантів.

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Сергій – гравець, який побачив у футболі все. Особисто я не бачу жодних проблем йому щоб класно проявити себе у Бельгії. Сидорчук не один сезон може грати на тому рівні. Навіть Мбокані у свої 34 років ставав найкращим бомбардиром у сезоні 2019/20", – поділився Яковенко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Сидорчук у вересні цього року покинув Динамо та став гравцем бельгійського Вестерло, за який вже встиг дебютувати.

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