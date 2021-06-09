"Очень трудно было сначала в Киеве. Во-первых, дедовщина. Во-вторых, нет условий – ни стирки, ни тока. В 22:00 свет выключали – ни телевизора, ни общения с родными, ни мобильных телефонов.

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Какая была дедовщина? Приходилось и стихи рассказывать, и на рынок ходить печенье покупать. Бывало, кирпичи покупали, хотя я лично – нет. Приходит старший и говорит: "Купи кирпич". Спрашивают его: "Зачем он нужен?" А тот говорит: "Ну купи", и покупали. Мне тогда 13 лет было", – рассказал Допилка в эфире YouTube-канала Профутбол Digital.

К слову, Олег является воспитанником "бело-синих", но за первую команду провел лишь 13 матчей. Кроме киевского клуба, пробовал свои силы в Кривбассе, Севастополе, Александрии, Говерле, Зирке и Минае. Ужгород – его нынешний коллектив – по итогам сезона поднялся в Первую лигу.

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