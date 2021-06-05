"В матче с Бахрейном тренер предоставил мне возможность дебютировать, выпустил на замену. Я получил игровую практику, и хотя это необычно для меня, но очень приятно – играть за национальную сборную. Во втором поединке, с Северной Ирландией, волнения не было. Просто не успел начать волноваться.

"Не понимаю, за что хейтят парня": Украина взяла полуреванш за большой позор, или Как можно было проиграть "тюленям"?

Тренер ставит мне конкретные задачи перед каждым матчем. В первую очередь – сохранять структуру игры, обострять ее, и я стараюсь это делать. Честно говоря, был сильно удивлен, когда узнал, что попал в финальную заявку на Евро-2020. До этого было много разговоров, и кое-кто не считал такое решение тренерского штаба справедливым. Но я это не слишком хочу комментировать – просто выхожу на поле, работаю и стараюсь получать удовольствие от игры. Я считаю, что попал в список из 26-ти игроков именно благодаря своей упорному труду.

Я рад, что меня поддерживают более опытные игроки, особенно из моего клуба – донецкого Шахтера. Это Тарас Степаненко, Сергей Кривцов. Однако и ребята с Динамо также приняли очень хорошо. Дедовщины нет. Все подсказывают и с уважением относятся к молодежи. Атмосфера в команде вообще мне очень нравится. А насчет тренировочного процесса, то я никогда не подходил к нему с таким удовольствием. Очень серьезный уровень, с такими профессионалами я еще не работал.

Что касается самого чемпионата Европы, то, в первую очередь, хотелось бы получить игровое время. Неважно сколько, хоть минуту. А там уже все, что зависит от меня, я надеюсь продемонстрировать", – приводит слова Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, 18-летний полузащитник Шахтера впервые сыграл в футболке сборной Украины в матче против Бахрейна, а в контрольном поединке против Северной Ирландии вышел на замену на 72-й минуте.

Украина – Северная Ирландия: 9 игроков основы определились – сенсационный джокер Шевченко и новый лидер сборной