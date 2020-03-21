Экс-игрок Барселоны объяснил, за что Гвардиола ценит Зинченко

Бывший хавбек Барселоны Александр Глеб выделил главные преимущества Александра Зинченко, которые помогли ему завоевать доверие наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

"Во-первых – у него есть талант. Его заметили, потому что он хорошо выглядел и делал свою работу на поле. Гвардиола всегда берет футболистов, которые ему нравятся, и он им доверяет. То же было, когда и я переходил в его Барселону .

Зинченко будет представлять Украину на альтернативном чемпионате Европы

Зинченко прекрасно влился в коллектив, компанейский, ребята его здорово приняли. На тренировках на 100% выкладывался, это же все заметно. Это коллективный вид спорта, когда ты валяешь дурака – это сразу заметно.

Александр каждый день доказывал и пытался. Тренер давал ему шанс, уверенность появилась. И теперь он играет, у него два чемпионства в Англии – это дорогого стоит", – сказал Глеб в интервью Вацко Live.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Александр Зинченко провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

"Коли дружина народжувала, Міліто забивав Баварії": українські брати підкорюють Італію – Ювентус, Інтер, Мілан у захваті