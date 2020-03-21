Зинченко будет представлять Украину на альтернативном чемпионате Европы

Игрокам европейских сборных приходится придумывать развлечения в условиях изоляции из-за коронавируса.

Самый популярный футбольный Instagram-аккаунт 433 организует турнир по FIFA20.

Зинченко со своими "детьми" на идеальном украинском дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Участие в соревнованиях примут 32 представителя европейских сборных, среди них и хавбек сборной Украины Александр Зинченко. Он может сойтись в виртуальном поединке с Ромелу Лукаку, Чиро Иммобиле, Эмериком Ляпортом и другими звездами джойстика. Турнир начнется на следующей неделе, матчи будут транслироваться на официальных каналах 433 в соцсетях и стриминговых платформах.

Напомним, почти все европейские чемпионаты (кроме Беларуси) приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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