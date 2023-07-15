Кастельон объявил о прощании своего воспитанника с карьерой игрока.

Сеск Фабрегас завершил карьеру – экс-звезда Барселоны, Челси и Арсенала раскрыл дальнейшие планы

Пабло раскрылся в Валенсии, откуда вызывался в сборную Испании (4 матча, один гол). Летом 2012 года "летучие мыши" продали вингера в Суонси за 7 млн евро. Испанец выиграл с "лебедями" Кубок английской лиги-2013, а затем начал регулярно слоняться по арендам – Эль-Араби, Райо Вальекано, Лидс.

Сейчас Пабло 38 лет. На прощание он возвращался в родной Кастельон, выступающий в третьем дивизионе Испании.

Изгнанники Реала и Барселоны, чемпион мира, Рамос, богач из МЮ и друг для Цыганкова – 15 лучших свободных агентов