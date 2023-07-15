Кастельйон оголосив про прощання свого вихованця з кар'єрою гравця.

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Пабло розкрився у Валенсії, звідки викликався до збірної Іспанії (4 матчі, один гол). Влітку 2012 року "кажани" продали вінгера у Суонсі за 7 млн євро. Іспанець виграв з "лебедями" Кубок англійської ліги-2013, а потім почав регулярно вештатися орендами – Ель-Арабі, Райо Вальєкано, Лідс.

Зараз Пабло 38 років. На прощання він повертався в рідний Кастельйон, який виступає у третьому дивізіоні Іспанії.

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