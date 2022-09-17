Турция, 6 тур

Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3

Голы: Беланда, 1, Гульдбрандсен, 75, Ассомбалонга, 84

Удаления: Айдогду, 8, Накадзима, 61 – Ракицкий, 39

Команда Винченцо Монтеллы была фаворитом и ожидаемо одержала победу, которая позволила Адана Демирспору догнать Галатасарай на вершине турнирной таблицы. Антальяспор продлил серию поражений до четырех матчей. Первый гол в этой игре уже на первой минуте забил бывший игрок Динамо Юнес Беланда.

Кухаревич феерично дебютировал в Шотландии – ассист в матче за 6 очков, один из лучших по оценкам, фаны поражены

Кроме результата, этот матч запомнится парадом красных карточек. В частности, еще в первом тайме матч закончился для Ярослава Ракицкого. Украинец только в прошлом туре вернулся после дисквалификации за предыдущую красную. Однако абсолютным антигероем следует назвать Накадзиму. Японец вышел на поле на 59-й минуте, а на 61-й уже заработал удаление.