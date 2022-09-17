Ракицкий снова сфолил на красную – экс-динамовец забил гол на первой минуте в сумасшедшем матче с тремя удалениями
Антальяспор уступил Адана Демирспору (0:3) в рамках 7-го тура чемпионата Турции.
Турция, 6 тур
Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3
Голы: Беланда, 1, Гульдбрандсен, 75, Ассомбалонга, 84
Удаления: Айдогду, 8, Накадзима, 61 – Ракицкий, 39
Команда Винченцо Монтеллы была фаворитом и ожидаемо одержала победу, которая позволила Адана Демирспору догнать Галатасарай на вершине турнирной таблицы. Антальяспор продлил серию поражений до четырех матчей. Первый гол в этой игре уже на первой минуте забил бывший игрок Динамо Юнес Беланда.
Кухаревич феерично дебютировал в Шотландии – ассист в матче за 6 очков, один из лучших по оценкам, фаны поражены
Кроме результата, этот матч запомнится парадом красных карточек. В частности, еще в первом тайме матч закончился для Ярослава Ракицкого. Украинец только в прошлом туре вернулся после дисквалификации за предыдущую красную. Однако абсолютным антигероем следует назвать Накадзиму. Японец вышел на поле на 59-й минуте, а на 61-й уже заработал удаление.