Фиорентина сенсационно потеряла очки в поединке 2 тура Лиги конференций против Истанбул Башакшехира. Не обошлось без курьеза.

Игра была довольно ровной, но турки лучше использовали свои моменты после перерыва. Сначала Пьерлуиджи Голлини не справился с ударом Гюрлера, пропустив между ножом.

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Несколькими мгновениями позже 27-летний итальянец стал автором курьеза. Защитник с чужой части поля отдал назад, Голлини попытался продемонстрировать технику, но облажался (на видео с 01:35). Гюрлер обворовал его и оформил дубль. Точку поставил на 90 минуте Траоре.

Фиорентина с одним зачетным баллом осталась на дне турнирной таблицы группы А Лиги конференций. Ее обидчики набрали 6 очков и стали лидерами.

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