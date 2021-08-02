Даунинг объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Он успел стать легендой Мидлсбро, проведя за клуб более 400 матчей. Хавбек еще поиграл за Ливерпуль, Блэкберн, Вест Хэм, Астон Виллу и Сандерленд, а также 35 раз надевал футболку сборной Англии.

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"Думаю, сейчас подходящий момент, в течение прошлого сезона я серьезно об этом думал. Я поздно подписал контракт с Блэкберном, и весь сезон я держал в голове, что он может стать для меня последним. У меня много прекрасных воспоминаний, но я думаю, что игра за сборную Англии – это, очевидно, вершина", – цитирует Даунинга Sky Sports.

Бывшие клубы англичанина уже успели поблагодарить его за выступления, поздравили с успешной карьерой и пожелали всего наилучшего на "пенсии".

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