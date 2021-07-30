Чемпион Англии 2015/16 в составе Лестера решил завершить игровую карьеру. По словам Натана Дайера, у него было несколько предложений, но после долгих раздумий он осознал, что пора прекратить активные выступления. Об этом сообщил официальный сайт Суонси, который и стал последним клубом хавбека.

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Последний поединок полузащитник сыграл еще 7 марта 2020 года – как раз перед объявлением карантина. В общем англичанин провел за "лебедей" 11 сезонов и помог команде выйти в АПЛ. В профессиональной карьере Натан Дайер сыграл 439 матчей, в которых забил 45 голов.

К слову, в том чемпионском для Лестера сезоне 2015/15 англичанин вышел на поле 13 раз, записав в свой актив забитый мяч и голевой пас.

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