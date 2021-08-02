Даунінг оголосив про завершення кар'єри у віці 37 років. Він встиг стати легендою Мідлсбро, провівши за клуб понад 400 поєдинків. Хавбек ще пограв за Ліверпуль, Блекберн, Вест Хем, Астон Віллу та Сандерленд, а також 35 разів одягав футболку збірної Англії.

Сенсаційний чемпіон Англії завершив кар'єру

"Думаю, зараз слушний момент, протягом минулого сезону я серйозно про це думав. Я пізно підписав контракт з Блекберном, і весь сезон я тримав у голові, що він може стати для мене останнім. У мене чимало прекрасних спогадів, але я думаю, що гра за збірну Англії – це, вочевидь, вершина", – цитує Даунінга Sky Sports.

Колишні клуби англійця вже встигли подякувати йому за виступи, привітали з успішною кар'єрою та побажали всього найкращого на "пенсії".

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році