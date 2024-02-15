Украинский полузащитник Евгений Чумак перешел в итальянский Агрополи, сообщает клубная пресс-служба.

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Сроки и условия контракта не разглашаются. Интересно, что сейчас Агрополи выступает на любительском уровне в чемпионате области, хотя еще в 2020 году играл в Серии D.

Напомним, 28-летний Чумак – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал в феврале 2015 года в матче Лиги Европы против французского Генгама. В Украине успел поиграть за Говерлу, Зирку, Карпаты и Десну. За рубежом защищал цвета жодинского Торпедо-БелАЗ и могилевского Днепра, грузинского Шевардени, узбекских Буденкора, Металлурга и Динамо Самарканд, казахского Турана.

В июле 2023-го присоединился к казахскому Арысу, однако уже через месяц покинул его и с тех пор оставался без команды. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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