Бывшему вратарю харьковского Металлиста и запорожского Металлурга Вадиму Кудикову заочно сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационизме, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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35-летний депутат Липецкого сельского совета Харьковской области от партии "Слуга народа" еще в начале полномасштабной войны пошел на сотрудничество с оккупантами и стал так называемым "главой администрации Липцев".

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, Кудиков предоставлял оккупантам доступ к админзданиям Липцев и Глубокого, рассказывал войскам захватчиков о путях передвижения, сдавал местных, участвовавших в АТО/ООС. Депутат также проводил собрания с жителями общины, во время которых агитировал лояльно относиться как к оккупационным войскам, так и к стране-агрессору. За такие действия горе-депутату светит пожизненное лишение свободы.

Напомним, прежде чем стать политиком, Кудиков был футболистом. Он выступал за дубль харьковского Металлиста, а в сезоне-2005/06 даже провел один матч за первую команду в Кубке Украины. Кроме того, успел поиграть за молдавскую Нистру и запорожский Металлург. После завершения карьеры попробовал себя в роли агента, представляя интересы экс-хавбека Металлиста Сергея Валяева.

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