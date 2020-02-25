Экс-голкипер сборной Украины признался, что участвовал в договорном матче

Бывший вратарь сборной Украины, Таврии и Черноморца Максим Левицкий рассказал о темной стороне отечественного футбола конца 90-ых.

"В сезоне 1997/98 таким образом утопили одесский Черноморец. Таврия тоже стояла на вылет, но в последнем туре мы выиграли и в Первую лигу отправились "моряки". Мы знали, что победим тернопольскую Ниву. Задача была – позволить забить их грузинскому нападающему.

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Правда, тренер подошел, сказал: "Тебя это не касается". Первый тайм мы играли без всякого сценария. Забили два гола. Нужно было помочь забить их форварду. Грузин вышел один на один – я потянул. Еще раз пробил – штанга. Наши уже начали расступаться. Народ на трибунах быстро все понял, стал свистеть. Нападающий с удивлением смотрел на меня. Я развел руками: "Пропускать не буду. Пусть назначают одиннадцатиметровый, забьешь с пенальти". Скосили его в штрафной – свисток судьи молчит. Еще раз завалили. Арбитр не реагирует. Игроки подходят к нему, он в ответ: "А со мной никто ни о чем не договаривался – играйте". Так 2:0 у Нивы и выиграли.

Через несколько дней открываю свежий номер газеты "Крымская правда". Заслуженный журналист пишет, что в Симферополе команды откровенно отбывали номер, трибуны свистели и, судя по всему, только один игрок был не в курсе договоренностей – это Левицкий. Максим тянул, все что можно. Я улыбнулся..." – рассказал Левицкий в интервью Сhampion.

К слову, 47-летний экс-голкипер имеет опыт выступлений и за сборную Украины – восемь матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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