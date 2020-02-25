Екс-голкіпер збірної України зізнався, що брав участь у договірному матчі

Колишній воротар збірної України, Таврії та Чорноморця Максим Левицький розповів про темний бік вітчизняного футболу кінця 90-их.

"У сезоні 1997/98 таким чином втопили одеський Чорноморець. Таврія теж стояла на виліт, але в останньому турі ми виграли і в Першу лігу відправилися "моряки". Ми знали, що переможемо тернопільську Ниву. Завдання було – дозволити забити їхньому грузинському нападнику.

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Щоправда, тренер підійшов, сказав: "Тебе це не стосується". Перший тайм ми грали без всякого сценарію. Забили два голи. Потрібно було допомогти забити їхньому форварду. Грузин вийшов один на один – я потягнув. Ще раз пробив – штанга. Наші вже почали розступатися. Народ на трибунах швидко все зрозумів, став свистіти. Нападник з подивом дивився на мене. Я розвів руками: "Пропускати не буду. Нехай призначають одинадцятиметровий, заб'єш з пенальті". Скосили його в штрафний – свисток судді мовчить. Ще раз завалили. Арбітр не реагує. Гравці підходять до нього, він у відповідь: "А зі мною ніхто ні про що не домовлявся – грайте". Так 2:0 у Ниви і виграли.

Через кілька днів відкриваю свіжий номер газети "Кримська правда". Заслужений журналіст пише, що в Сімферополі команди відверто відбували номер, трибуни свистіли і, судячи з усього, лише один гравець був не в курсі домовленостей – це Левицький. Максим тягнув, все що можна. Я посміхнувся..." – розповів Левицький в інтерв'ю Сhampion.

До слова, 47-річний екс-голкіпер має досвід виступів і за збірну України – вісім матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

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