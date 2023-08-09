Российский вратарь Вениамин Мандрыкин, поддерживавший войну против Украины, умер в 41 год – причиной смерти стал инфаркт. Об этом сообщают местные СМИ.

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С 2010 года он был прикован к постели. Мандрыкин стал парализованным в результате ДТП. Осенью того года он на своем авто Porsche Cayenne убегал от полиции, врезался в дерево и стал жертвой собственной халатности. Мандрыкин повредил себе спинной мозг и стал инвалидом.

Экс-голкипер ЦСКА еще в апреле этого года высказывался в поддержку войны России в Украине.

"Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Смысла в этих санкциях от Евросоюза никакого. В последний раз я был в Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Я со страной поддерживаю нашу армию, наших военных. Мне на санкции плевать", – говорил футболист.

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