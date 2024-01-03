Бывший вратарь Черноморца Дмитрий Безрук стал игроком одесского клуба Реал Фарма, сообщает Transfermarkt.

Экс-игрок Динамо перейдет из УПЛ во Вторую лигу, – журналист

Условия и сроки соглашения 27-летнего кипера с представителем Второй лиги не сообщаются. По информации Sport.ua, он будет выполнять функции не только игрока, но и будет работать тренером вратарей в штабе Андрея Пархоменко.

Напомним, Безрук – воспитанник Черноморца, в котором и начал профессиональную карьеру в 2012 году. В январе 2019-го покинул "моряков" и несколько месяцев оставался без команды. В апреле присоединился к азербайджанскому Сабаху, в составе которого отыграл 1,5 года. После этого решил повесить бутсы на гвоздь. Играл за сборные Украины разных возрастных категорий (от U-17 до U-21). За молодежку успел провести 10 матчей.

К слову, Реал Фарма ушел на зимнюю паузу на 13-й строчке турнирной таблицы Второй лиги, набрав 14 очков.

Яремчук дебютным голом в Примере начал избиение Вильярреала – украинец использовал шанс и заработал высокие оценки