Колишній воротар Чорноморця Дмитро Безрук став гравцем одеського клубу Реал Фарма, повідомляє Transfermarkt.

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Умови та терміни угоди 27-річного кіпера з представником Другої ліги не повідомляються. За інформацією Sport.ua, він буде виконувати функції не лише гравця, а й працюватиме тренером воротарів у штабі Андрія Пархоменка.

Нагадаємо, Безрук – вихованець Чорноморця, в якому й розпочав професіональну кар'єру у 2012 році. У січні 2019-го покинув "моряків" і декілька місяців залишався без команди. У квітні приєднався до азербайджанського Сабаха, у складі якого відіграв 1,5 року. Після цього вирішив повісити бутси на цвях. Грав за збірні України різних вікових категорій (від U-17 до U-21). За молодіжку встиг провести 10 матчів.

До слова, Реал Фарма пішов на зимову паузу на 13-й сходинці турнірної таблиці Другої ліги, набравши 14 очок.

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